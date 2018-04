Avião da Azul faz pouso de emergência no Rio Um avião da companhia Azul que fazia o voo 4179 e que partiu às 16h30 de ontem de Vitória (ES) com destino a Curitiba (PR) precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. De acordo com a companhia, houve um problema no sistema hidráulico da aeronave, que precisou ser rebocada da pista. O avião levava 90 passageiros, informou a Azul. A empresa acrescentou que "está prestando o auxílio necessário aos clientes, disponibilizando alimentação, hospedagem e transporte".