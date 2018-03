Avião com quase meia tonelada de drogas é apreendido em SP

SÃO PAULO - Um avião foi que transportava quase meia tonelada de maconha e pasta de cocaína foi interceptado em Lucélia, no oeste de São Paulo, na terça-feira. Cinco pessoas, sendo quatro brasileiros e um colombiano, foram presas. Policiais das delegacias das cidades de Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no interior do Estado, investigavam um grupo de traficantes há aproximadamente três meses.

Quando a aeronave, que veio do Paraguai, pousou no aeroporto de Lucélia, três veículos aguardavam o descarregamento do entorpecente. O grupo foi abordado pelas equipes policiais quando os suspeitos levavam a droga para um dos carros. No avião foram encontrados 180 kg de pasta base de cocaína e 291 kg de maconha. Os três carros e o avião foram apreendidos.

As cinco pessoas presas em flagrante foram acusadas de tráfico internacional de drogas. Os brasileiros - incluindo o copiloto - foram levados para a cadeia de Presidente Venceslau. O piloto do avião, de nacionalidade colombiana, foi encaminhado para um presídio destinado a estrangeiros, em Itaí.