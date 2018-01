Avião com produtos contrabandeados pousa em canavial em Borebi

SOROCABA - Um avião carregado com produtos contrabandeados foi apreendido pela polícia após pousar em um canavial, em Borebi, região central do Estado de São Paulo, no final da tarde desta segunda-feira, 9. O piloto da aeronave tentou o pouso em uma clareira, mas faltou espaço e o aparelho invadiu a plantação de cana. Uma viatura da Polícia Militar que patrulhava a região percebeu o avião voando muito baixo e acompanhou seu trajeto.

De acordo com a polícia, dois veículos que estavam no canavial fugiram quando perceberam a chegada das viaturas. O piloto conseguiu fugir, mas um homem, suspeito de estar à espera da carga, foi detido.

Entre os produtos contrabandeados, havia grande quantidade de comprimidos e medicamentos de venda proibida no Brasil.