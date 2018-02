Avião com destino a São Paulo faz pouso forçado nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Uma aeronave da American Airlines fez um pouso de emergência no aeroporto de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, 15 minutos depois de decolar do mesmo local. O voo AA 963, que tinha como destino São Paulo, decolou pouco antes das 20h (horário local) de domingo. O pouso de emergência teria sido necessário após um incêndio em um dos motores e também no trem de pouso, informou Roland Herwig, porta-voz da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) à imprensa local.

A American Airlines, entretanto, afirma em nota oficial que não foi encontrada nenhuma evidencia de que o trem de pouso pegou fogo. O porta-voz da companhia aérea, Tim Smith, disse que os técnicos também não acreditam que o motor direito do Boeing 777 tenha sofrido um incêndio. O avião teve problemas no motor, mas os técnicos da empresa ainda tentam determinar as causas.

O porta-voz da empresa acredita que o rastro de vapor deixando pelo combustível despejado antes do pouso possa ter confundido os passageiros quanto a um possível incêndio em partes da aeronave. Durante o pouso de emergência, pneus do Boeing explodiram.

Segundo a assessoria da American Airlines no Brasil, todos os passageiros do voo foram retirados do avião sem ferimentos e levados para hotéis da cidade. O voo foi remarcado para a manhã desta segunda-feira./ Com AP