Avião colide com pássaro ao decolar de Congonhas e pousa em Cumbica

SÃO PAULO - Uma aeronave da Latam Airlines colidiu com um pássaro logo após decolar do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na noite deste sábado, 29, e foi obrigada a pousar 27 minutos depois no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O avião do voo JJ3392 partiu às 19h38 de Congonhas com destino à Brasília. Após o incidente nas proximidades do aeroporto, a aeronave alternou para o aeroporto de Guarulhos, onde aterrissou às 20h05 "completa segurança", segundo informou a companhia aérea. Os passageiros ficaram bem e embarcaram em outra aeronave, que decolou às 22h16 deste sábado.

Em nota, a Latam afirmou que "a segurança é um valor imprescindível" e que "todas as suas decisões visam garantir uma operação segura" em seus voos.