Avião cai quando fazia manobras em enterro

Um avião monomotor caiu quando realizava uma chuva de pétalas de rosas durante o sepultamento do corpo do prefeito da cidade de Jardim (Mato Grosso do Sul), Evandro Antônio Bazzo. O modelo Sêneca asa alta caiu perto do Cemitério Jardim no fim da tarde de anteontem. Os três ocupantes da aeronave foram socorridos logo após a queda e não tiveram ferimentos graves. No monomotor estavam o piloto Rogério Pinto da Silva, que teve fratura exposta em um braço, o copiloto Rodrigo Silva e o passageiro Poli Marques Cabral.