Avião cai no Rio Tietê e piloto está desaparecido Mergulhadores do Corpo de Bombeiros procuram pelo piloto Valdir Aparecido Vissechi, de 51 anos, que desapareceu depois que seu avião caiu na manhã de sábado no Rio Tietê, próximo da hidrelétrica de Nova Avanhandava, em Buritama, interior de São Paulo. Pescadores disseram ter visto o avião de pequeno porte cair e explodir. No sábado, peças e pedaços do estofado foram encontradas. O piloto ia de José Bonifácio a Birigui, onde participaria de um velório, e depois iria a Lucélia, em um encontro de ultraleves.