Avião cai em Jundiaí e um tripulante morre Um avião de pequeno porte caiu, por volta das 12h de ontem na Alameda Cesp, em Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros - quatro equipes dos bombeiros trabalharam no caso, uma pessoa morreu no acidente. A Aeronáutica deve invetsigar as causas do acidente - não havia notícia até o começo da noite sobre os motivos da queda. O avião havia partido do Aeroporto de Jundiaí.