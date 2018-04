Avião cai e mata 3 pessoas em Cáceres Três pessoas, entre elas o pecuarista Antonio Carlos Lopes do Amaral, de 57 anos, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, morreram ontem na queda de um monomotor perto de Cáceres, a 250 km de Cuiabá. O avião saiu de Pontes e Lacerda e era pilotado pelo próprio Amaral. Até a tarde de ontem, só haviam sido achados os documentos dele e do co-piloto João Batista do Carmo.