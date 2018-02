Avião cai e mata 2 pessoas no noroeste paulista

Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde deste domingo em um canavial de Ibirá, no noroeste paulista, matando o piloto e uma passageira. O monomotor pegou fogo e os dois ocupantes morreram carbonizados. Eles faziam um voo panorâmico quando a aeronave caiu próximo ao aeroclube da cidade. O avião é do tipo experimental, ou seja, fabricado pelo próprio dono. O monomotor ficou totalmente destruído, segundo o Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto, que enviou uma equipe ao local do acidente.

A plantação de cana em volta também foi destruída. Os bombeiros continuam agora à noite no canavial, onde também estão policiais militares. Como a ocorrência ainda está em andamento, a identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Uma equipe do Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga acidentes áereos, chegará a Ibirá nas próximas horas para investigar as causas do acidente.