Avião bate em rede elétrica na Régis Bittencourt e piloto morre

SÃO PAULO - O piloto de um avião agrícola morreu após a aeronave colidir em fios da rede elétrica às margens do km 409 da Rodovia Régis Bittencourt na manhã desta quarta-feira, 3. Cloves Vezune, de 65 anos, fazia a pulverização de uma plantação de bananas a bordo do modelo PA-25260 Pawnee, de matrícula PT-DOX. O acidente aéreo aconteceu na cidade de Juquiá, litoral sul paulista.

O avião atingiu fios próximos ao acostamento da rodovia, no sentido sul, diz a Autopista, concessionária que administra o trecho. Mesmo com a proximidade, não houve bloqueios e o tráfego de veículos segue sem lentidão.

Vezune estava sozinho na aeronave no momento do acidente, às 9h20 desta quarta. Por volta das 10h30, uma equipe da Polícia Civil concluiu a avaliação técnica. Um grupo da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou do Aeroporto Campo de Marte por volta das 11h30 com destino a Juquiá para também periciar o acidente. A Polícia Rodoviária acompanha o caso.

O modelo Pawnee pertence à Aero Agrícola Caiçara Ldta. De acordo com a empresa, Vezune trabalha há mais de 20 anos para a corporação. Profissionais da Aero Agrícola foram encaminhados para o local do acidente.