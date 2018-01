Avião bate em outros três durante manobras em Congonhas

Um avião de matricula americana bateu em outras três aeronaves enquanto fazia manobras no hangar do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. O acidente aconteceu por volta das 16 horas desta quarta-feira, 26, mas não interrompeu as operações no aeroporto.

A aeronave de pequeno porte estava saindo da Líder Aviação quando bateu em outras três que estavam estacionadas no pátio. Os quatro aviões tiveram pequenas avarias, mas ninguém ficou ferido. O piloto era americano e não há informações sobre o destino da aeronave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Reprodução

Leia íntegra da nota divulgada pela Líder Aviação: