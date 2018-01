Avenida Washington Luís terá limite reduzido para 50 km/h

SÃO PAULO - A Avenida Washington Luís, onde se localiza o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, terá a velocidade máxima reduzida para 50 km/h a partir da próxima quarta-feira, 30. As alterações também vão ocorrer na Avenida Vitor Manzini e na Ponte do Socorro. Hoje, a velocidade permitida nas vias é de no máximo 60 km/h.

Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), com a implementação, todo o Eixo Norte-Sul foi padronizado para 50 km/h. A medida está inserida no plano de redução de acidentes viários do Programa de Proteção à Vida.

A Prefeitura de São Paulo vai instalar faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças. Serão utilizadas 15 placas de sinalização vertical.

Na Avenida Washington Luís, a nova velocidade vai valer no trecho de 2,2 quilômetros de extensão, entre as Avenidas Interlagos e Vitor Manzini; no trecho de 1,4 quilômetro da Avenida Vitor Manzini, entre a Avenida Washington Luís e a Ponte do Socorro; e no trecho de 200 metros da Ponte do Socorro, que liga as Avenidas Vitor Manzini e Guarapiranga.

De acordo com a CET, engenheiros de campo vão acompanhar a nova medida e intensificar o monitoramento do trânsito nos locais.