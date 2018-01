Avenida Washington Luís tem trânsito complicado nesta tarde

O trânsito estava complicado nas principais vias da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 8. Às 15 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 67 quilômetros de congestionamento, em razão do excesso de veículos. O índice representa 8,2% dos 835 quilômetros monitorados. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No mesmo horário, o pior trecho estava na Avenida Washington Luis, sentido centro, onde o engarrafamento era de 5,1 quilômetros, desde a Avenida Interlagos até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Na Radial Leste, sentido centro, havia retenção em 4,7 quilômetros, desde o Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Já na Avenida do Estado, sentido Santana, o motorista reduzia a velocidade em 4,2 quilômetros, entre os viadutos Capitão Pacheco e Chaves e 31 de Março.