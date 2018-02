Avenida Sumaré mudou paisagem

Casarões foram construídos no local, que era conhecido como Grande Vale. Por ali, passava o Córrego Água Branca, afluente do Rio Tietê. "Uma nova avenida cortará os bairros de Sumaré e Perdizes. O projeto da Avenida Sumaré acaba de ser refeito na Prefeitura", noticiou o jornal em 25 de fevereiro de 1945.

Por volta de 1965, os casarões da esquina com a Rua Turiaçu foram demolidos. O córrego foi canalizado para a construção de um canteiro central arborizado e foram iniciadas as obras de pavimentação da via - inaugurada pelo prefeito Faria Lima no dia 1.º de abril de 1969, com 2.500 m de extensão e duas pistas de 10,5 m. A ligação com a Avenida Henrique Schaumann, com o nome de Avenida Paulo VI, foi feita nos anos 1970. / ROSE SACONI

