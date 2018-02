Avenida Rudge é liberada após atropelamento com morte

Gustavo Ferreira, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma mulher foi atropelada na Avenida Rudge, na região central de São Paulo, nesta quinta-feira, 28, por volta das 20 horas e 20 minutos. O resgate foi chamado, mas ela morreu no local do atropelamento.

As faixas central e da direita da via ficaram interditadas, no sentido bairro, mas por volta da primeira hora desta manhã de sexta-feira, 29, foram desbloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Por volta das 23 horas e 34 minutos, de quinta-feira, 28, o corpo ainda aguardava pelos trabalhos de perícia.

Texto atualizado às 02h23