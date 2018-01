Avenida Paulista terá ciclofaixa de Natal em dois fins de semana

SÃO PAULO - Começa a funcionar na noite deste sábado, 13, o trecho da ciclofaixa na Avenida Paulista para quem pretende conhecer as decorações de Natal pedalando. A faixa exclusiva para bicicletas ficará aberta para o público a partir das 22 horas até as 6 horas de domingo. Ela voltará a funcionar no próximo sábado.

Um Papai Noel ciclista será uma das principais atrações do trajeto: ele vai circular entre as Praças do Ciclista e Osvaldo Cruz em um trenó iluminado e puxado por bicicletas. Das 17 às 22 horas, antes de entrar em ação, o trenó ficará exposto na Praça do Ciclista. Aos domingos, o veículo vai percorrer a ciclofaixa das 10 às 16 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A bicicleta também ganhou destaque na sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, onde foi instalado um Papai Noel ciclista de 9 metros de altura.

A decoração de Natal na Avenida Paulista foi inaugurada na noite de domingo e ganhou visual mais tecnológico do que nos anos anteriores, com três telões de LED de alta definição em formato de grandes caixas de presente. Imagens coloridas são projetadas 24 horas por dia, ao lado dos tradicionais Papai Noel e árvore.

Uma agência do Banco Itaú, na esquina da Rua Ministro Rocha Azevedo, oferece interação com o público por meio de uma tela sensível ao toque que permite o compartilhamento de fotos em redes sociais.

Já no Parque do Ibirapuera, zona sul, o lago recebe desde o início de dezembro a tradicional apresentação das fontes dançantes, que tem projeção de imagens acompanhada por música. Até 6 de janeiro, serão duas apresentações diárias, às 20h30 e 21 horas, com duração de 30 minutos cada.

Além do espetáculo da fonte multimídia, 200 árvores no entorno do lago do Ibirapuera foram decoradas com aproximadamente um milhão de lâmpadas e 200 flashes de LED.