Avenida Paulista terá 6 pontos de fiscalização de velocidade com radares

SÃO PAULO - A Avenida Paulista, que ainda não tinha fiscalização eletrônica de trânsito definida, ganhou seis pontos de monitoramento, de onde será flagrado o excesso de velocidade dos veículos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a vistoria será feita por meio de radares portáteis (conhecidos como pistola), manuseados por agentes de trânsito. Os equipamentos, três por sentido, captarão carros e motos que excederem o novo limite de 50 km/h, em vigência desde a semana passada na via -- o anterior era 60 km/h.

Uma portaria publicada pelo Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) nesta quinta-feira, 7, no Diário Oficial da Cidade autoriza que, no sentido Consolação, os aparelhos portáteis ficarão, em caráter de rodízio, nos seguintes pontos: na altura do número 282 (logo após a Rua Teixeira da Silva), no 1.636 (pouco antes da Rua Peixoto Gomide) e em frente ao numeral 2.240 (na esquina da Rua Haddock Lobo).

Já no rumo Paraíso, os motoristas encontrarão marronzinhos segurando radares portáteis, que têm mira a laser, em alturas paralelas às do sentido oposto. Os aparelhos ficarão no número 2.235 (depois da Rua Haddock Lobo), perto do Parque Trianon e diante do numeral 287 da via (próximo da esquina da Rua Teixeira da Silva).

A CET não informou pela manhã a partir de quando os agentes irão para a Paulista fiscalizar o trânsito com os radares-pistola. Mas, no fim de outubro, o diretor de Planejamento da empresa, Tadeu Leite Duarte, havia informado ao Estado que o monitoramento eletrônico de excesso de velocidade começaria em duas semanas na avenida, o que indica o início da fiscalização na segunda-feira, 11. No futuro, a via ganhará radares fixos, liberando os aparelhos manuais para um rodízio por outras regiões da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Centro. Além da Paulista, a região central de São Paulo ganhou nove pontos novos de onde os radares portáteis poderão identificar veículos infratores. Os equipamentos manuais flagrarão desrespeito à velocidade máxima de 40 km/h, que passou a valer na chamada Área 40 no mês passado.

Vias como a Avenida Rio Branco e a Rua Líbero Badaró, bastante movimentadas, foram autorizadas a receber os radares-pistola pelo DSV.

Os radares, rechaçados por uma parte dos motoristas, são, para muitos especialistas em engenharia de trânsito, uma das formas mais eficazes de garantir a segurança viária, especialmente no que tange ao excesso de velocidade, por levarem os condutores a administrarem melhor a velocidade em que dirigem.

A própria redução da velocidade máxima na Paulista e no centro foi uma forma encontrada pela Prefeitura para tentar diminuir os atropelamentos e outros acidentes relacionados à rapidez excessiva dos veículos.

Os radares-pistola foram adquiridos no fim de 2011 pela gestão do então prefeito Gilberto Kassab (PSD). A cidade dispõe de seis desses equipamentos. No início, eles foram empregados exclusivamente para flagrar excesso de velocidade de motos em grandes avenidas, em um total de 65 pontos de 40 vias.

Veja a relação completa dos novos pontos de onde radares portáteis funcionarão no centro, com limite de velocidade a 40 km/h:

- Rua da Consolação x Praça Bráulio Gomes (sentido centro)

- Rua Xavier de Toledo, 157 (sentido centro)

- Rua Líbero Badaró x Avenida São João (sentido centro)

- Avenida Rio Branco, 53 (sentido Largo do Paissandú)

- Avenida Rio Branco, 52 (sentido Avenida Ipiranga)

- Praça Ouvidor Pacheco e Silva, oposto ao número 133 (sentido Praça da Sé)

- Rua Florência de Abreu, 418 (sentido Largo São Bento)

- Rua Venceslau Brás, 168 (sentido centro)

- Largo do Paissandú x Rua do Boticário (sentido bairro)

Relação completa dos pontos a receberem o rodízio dos radares-pistola na Avenida Paulista, com velocidade limite de 50 km/h:

- Avenida Paulista, 2.240 (sentido Consolação)

- Avenida Paulista, 2.235 (sentido Paraíso)

- Avenida Paulista, 282 (sentido Consolação)

- Avenida Paulista, 287 (sentido Paraíso)

- Avenida Paulista, 1.636 (sentido Consolação)

- Avenida Paulista, perto da Rua Plínio Figueiredo e do Parque Trianon (sentido Paraíso)