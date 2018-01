Avenida Paulista tem interdições a partir desta terça-feira

SÃO PAULO - A avenida Paulista, no centro de São Paulo, começa a sofrer interdições no seu tráfego a partir das 16h desta terça-feira, 30. Os bloqueios integram a organização da 90ª edição da Corrida de São Silvestre e devem ser estendidos para a realização da festa de virada de ano programada para acontecer na região. A avenida só voltará a ter o fluxo normalizado na manhã da próxima quinta-feira, 1.º.

Para o evento esportivo, a interdição na Paulista começará em uma das faixas da pista entre a Alameda Campinas até a altura do número 900 às 16h desta terça. A partir das 22h, o bloqueio passará a valer entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação, sendo mantidas liberadas as transposições da avenida, com exceção das alamedas Ministro Rocha Azevedo e Campinas.

A corrida acontecerá das 6h50 às 13h desta quarta-feira, 31. A largada acontece na Paulista na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo. Mais de 100 agentes de trânsito estarão nas ruas dedicados a orientar o tráfego durante a prova, que contará ainda com estruturas de sinalização como faixas e banners indicando bloqueios na cidade.

Já a festa de Réveillon tem início previsto para às 19h30 da quarta e deve se estender até às 2h30 do dia 1º. O palco estará situado entre a Rua Frei Caneca e a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Durante esta quarta, os bloqueios na avenida acontecem de forma progressiva ao longo do dia. A partir das 15h do último dia do ano, haverá interdição das transposições na Avenida Paulista pelas ruas Pamplona, Peixoto Gomide e Alameda Casa Branca. A partir das 16 h, a interdição acontece nas transposições pela Alameda Joaquim Eugênio de Lima e Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Está programada para começar às 17h30 da quarta a interdição da Avenida Paulista nos seguintes pontos: no sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Augusta; e no sentido Paraíso, entre as ruas Haddock Lobo, Augusta e Maria Figueiredo. A Alameda Santos também sofre bloqueio entre a Rua Padre João Manuel e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Durante a festa de Réveillon, a Avenida Brigadeiro Luís Antônio não estará liberada para cruzar a Paulista. Serão mantidas liberadas para cruzamento as ruas Bela Cintra, Augusta, Carlos Sampaio/Maria Figueiredo e Teixeira da Silva.

Orientações. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) orienta que a população utilize o transporte público para se deslocar ao local do evento devido à limitada oferta de vagas de estacionamento. A CET reforça ainda que se evite estacionar em locais proibidos, frente a guias rebaixadas, em canteiros centrais, em fila dupla ou onde haja canalizações com cones e cavaletes.