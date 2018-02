Avenida Paulista será palco de Slut Walk hoje Inspiradas em um protesto realizado em Toronto, no Canadá, mulheres de São Paulo farão hoje, às 14 horas, uma Slut Walk - ou "marcha das vagabundas", em tradução livre - na Avenida Paulista. As manifestantes vão usar roupas provocativas para protestar contra a violência e pelo direito de vestir as roupa que gostam sem serem acusadas de provocar o estupro ou outras formas de violência sexual.