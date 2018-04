Avenida Paulista é liberada para o trânsito após Réveillon

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Avenida Paulista foi liberada para o tráfego às 8h50 deste domingo, 1º de janeiro. O trânsito de veículos estava impedido na avenida por causa do Réveillon. Mais de 2 milhões de pessoas que estiveram na Avenida Paulista para acompanhar a chegada de 2012.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), equipes ainda farão a desmontagem da estrutura do palco usado na festa e a limpeza do local. Às 13h30, a via tinha trânsito bom.