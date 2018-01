Avenida Paulista é decorada para o Natal

SÃO PAULO - As atrações natalinas da Avenida Paulista começam neste fim de semana e vão do tradicional às redes sociais. A partir de hoje, a agência do Banco Itaú na esquina da Rua Ministro Rocha Azevedo ganhará uma tela sensível ao toque que permitirá o compartilhamento de fotos e mensagens pelo Facebook. Quem fizer foto com o Papai Noel poderá levá-la impressa na hora. Já o palco, que ficará sobre a avenida, na altura no número 1.853, abrirá amanhã, às 20 horas, e terá músicas natalinas e um Papai Noel gigante.

A bicicleta também terá papel de destaque na decoração da cidade. A sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, ganha hoje um Papai Noel ciclista de 9 metros de altura. Quem quiser visitar a Avenida Paulista sobre duas rodas terá nos próximos dois fins de semana uma ciclofaixa especial que funcionará das 22 horas de sábado até as 16 horas de domingo. Um trenó também circulará pela via puxado por bicicletas a partir da Praça do Ciclista. A atração vai rodar aos sábados, das 22 às 2 horas, e aos domingos, das 10 às 16 horas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) intensificará o monitoramento do trânsito da região e vai restringir o estacionamento em vias como a Alameda Santos e Ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal.