Avenida Ipiranga ganha faixa de ônibus amanhã A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transporte (SPTrans) implementam amanhã 1 km de faixa exclusiva para ônibus na Avenida Ipiranga, na chamada rótulo do centro paulistano. O transporte coletivo terá prioridade em ambas as pistas da avenida, no trecho entre a Praça Alfredo Issa e a Avenida São Luís, de segunda a sexta-feira das 6 às 22 horas e, aos sábados, das 6 às 14 horas.