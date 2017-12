Avenida Indianópolis terá faixa para ônibus A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a SPTrans vão abrir, na segunda-feira, mais uma faixa exclusiva para ônibus. Desta vez será na Avenida Indianópolis, em Moema, na zona sul da capital paulista. Os coletivos poderão circular com exclusividade na faixa em um trecho de 2,4 quilômetros entre as Avenidas Jabaquara e Rubem Berta, de segunda a sexta-feira, das 6 às 9h, no sentido centro (Ibirapuera), e das 17h às 20h, na direção do Jabaquara. Pela avenida passam 12 linhas de ônibus, transportando aproximadamente 114 mil passageiros em um dia útil, nos dois sentidos.