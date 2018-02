Avenida Hebe Camargo será inaugurada sábado O primeiro trecho da Avenida Hebe Camargo, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, será oficialmente inaugurado no próximo sábado. Nessa primeira fase, estará disponível ao tráfego cerca de 1 quilômetro. Ao todo, a nova via terá 4 quilômetros.