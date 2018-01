Avenida Francisco Morato deve ficar interditada por 60 dias A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou no último domingo, 22, a Avenida Professor Francisco Morato, em ambos sentidos, entre a Avenida Jorge João Saad e a Rua Maurílio Vergueiro Porto. De acordo com a CET, a via deve ficar bloqueada por 60 dias para a realização das obras de construção da Estação Morumbi da Linha 4 do Metrô. No início da tarde desta quarta-feira, 25, o trânsito estava tranquilo na região. Às 12h30, em toda a cidade, a CET registrava 21 quilômetros de lentidão. O índice representa apenas 2,6% dos 835 quilômetros monitorados. No mesmo horário, o trecho mais complicado era a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento era de 2,7 quilômetros, entre as pontes Jaguaré e Cidade Universitária.