Avenida dos Bandeirantes passará a ter limite de 60 km/h na segunda-feira A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai uniformizar a regulamentação de velocidade nas vias do minianel viário de São Paulo em 60 km/h, a partir de segunda-feira. Trata-se do chamado centro expandido da capital. Terão redução de velocidade as Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, o Complexo Maria Maluf, as Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, o Viaduto Grande São Paulo e as Avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.