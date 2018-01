Avenida do Estado terá trecho interditado para obras por 30 dias

SÃO PAULO - A Avenida do Estado, no sentido bairro, terá um trecho interditado parcialmente por cerca de 30 dais para a realização de obras da AES/Eletropaulo. A interdição começa no sábado, 24.

A interdição começa às 8 horas da manhã de sábado, entre a Praça Alberto Lion e a Rua Almirante Pestana. A execução das obras ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 22h às 12h, e aos sábados e domingos em período integral, com duração prevista de 30 dias.

Alternativas. Os veículos que trafegam pela Avenida do Estado (sentido bairro), nas imediações do Parque Dom Pedro II, poderão acessar a Avenida Prefeito Passos, à esquerda na Rua Teixeira Leite, Praça José Luis Mello Malheiro, à esquerda na Rua Leopoldo Miguez, à direita na Praça Nina Rodrigues, à esquerda na Rua Otto de Alencar, à direita na Rua Justos Azambuja, à esquerda na Rua do Lavapés, em frente pela Rua da Independência, cruzando a Avenida Dom Pedro I e atingindo a Rua Almirante Pestana, retornando à Avenida do Estado. Já os caminhões deverão prosseguir pela Avenida do Estado.