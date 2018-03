Avenida do Estado é bloqueada por manifestantes da Feirinha da Madrugada

SÃO PAULO - Uma manifestação dos vendedores da Feirinha da Madrugada do Brás está bloqueando uma faixa da Avenida no Estado, na altura da Pinacoteca do Estado, no sentido Santana na manhã desta quarta-feira, 27. O protesto é contra o fechamento de algumas estandes da Feirinha, e manifestantes estão em confronto com a Polícia Militar, que aguarda o reforço da Tropa de Choque.

O protesto começou por volta das 8h30, e há confronto com a Polícia Militar, segundo a assessoria de imprensa da PM. Manifestantes atearam fogo na via e um indivíduo, já detido, teria atirado fogos de artifício em um dos policiais. A PM informou ao Estado que a Tropa de Choque já foi enviada ao local.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que recebeu a confirmação da manifestação às 8h41. Apenas a faixa da direita está bloqueada, na altura da rua São Caetano. Por ora não há desvios, e segundo a CET, não foi necessário porque a manifestação ocorre em uma faixa somente. Ainda há outras duas disponíveis.