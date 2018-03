Avenida deveria estar pronta Promessa de campanha da ex-prefeita Marta Suplicy (2001-2004), a criação de uma nova avenida paralela à Marginal do Tietê, na zona norte da cidade, virou lei com a sanção do Plano Diretor, em 2002. A via, que serviria para conectar os vários bairros dessa região, sem a necessidade de usar a Marginal, teria cerca de 17,5 km e estava prevista para ficar pronta neste ano. Até agora, porém, não há nem sequer projeto para que a via saia do papel.