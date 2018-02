Avenida Brasil passa a ter limite de 60 km/h na 2ª

As mudanças valem para as Avenidas Ordem e Progresso, Antártica, Brasil e Pedro Álvares Cabral, Ruas Henrique Schaumann e Manuel da Nóbrega, além do Viaduto Antártica, num total de 7,2 km, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Nos 9,2 quilômetros restantes a velocidade regulamentada já é de 60 km/h.

Placas. Estão sendo instaladas 201 placas de regulamentação de velocidade e advertência e 18 faixas informativas para alertar os motoristas. A CET recomenda aos usuários que estejam atentos quanto à nova regulamentação e informa que os radares já estarão fiscalizando, no dia 20 de junho, os veículos que desrespeitarem a nova regulamentação. Com as novas regras de velocidade, a CET pretende aumentar a segurança neste eixo, com uma redução estimada de 20% no risco de acidentes.