Avenida 23 de maio e mais 15 vias terão limite reduzido para 50km/h

SÃO PAULO - Mais 16 vias da capital paulista terão velocidade reduzida de 60 km/h para 50km/h a partir da próxima segunda-feira, 31, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Na segunda, as alterações serão feitas na na Ponte Engenheiro Ari Torres, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D'Escragnolle Taunay e Complexo Maria Maluf. Atualmente, a velocidade permitida nesse trajeto é de até 60 km/h.

Já na terça, a velocidade será alterada no eixo Norte-Sul, que inclui as avenidas 23 de maio, Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Washington Luís, Interlagos, Professor Papini, além do Túnel Papa João Paulo II (Anhangabaú).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As avenidas Professor Ascendino Reis e Pedro Álvares Cabral, laterais ao Eixo Norte-Sul, também terão a velocidade máxima reduzida para 50 km/h na terça.

As mudanças fazem parte do plano de redução de acidentes viários do Programa de Proteção à Vida. Segundo a CET, serão instaladas faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças e utilizadas 321 placas de sinalização vertical nas 16 vias.