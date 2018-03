Avenida 23 de Maio é liberada após acidente na madrugada

Contêiner atingiu um carro que passava pelo viaduto; os ocupantes não ficaram feridos

SÃO PAULO - A pista sentido Santana (bairro-centro) ficou bloqueada por completo, nesta madrugada de quinta-feira, 11, entre a 0h45 e as 4 horas, em razão de um acidente ocorrido na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um contêiner, com excesso de altura, bateu no Viaduto General Euclides de Figueiredo, fazendo com que a carreta e o contêiner tombassem e atingissem um carro que passava pelo local. Apenas o capô e o para-brisas do veículo foram atingidos e nenhum ocupante se feriu. O motorista do caminhão teve apenas algumas escoriações.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou desvio pela Avenida Pedro Álvares Cabral na altura da Rua Sena Madureira. Não houve congestionamento e aparentemente nenhum dano à estrutura do viaduto.

Texto atualizado às 10h24.