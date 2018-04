Ave marinha cheia de graxa...

São, salvo engano, os mesmos pássaros que apareceram anos depois no noticiário, tomando mamadeira em hospitais veterinários improvisados na Baía de Guanabara e no Mar do Timor, em 2000 e 2009, respectivamente. Contra a tese de que o material genérico de arquivo teria sido gerado originalmente na Guerra do Golfo, há quem tenha identificado em todos os casos aqui citados de "maré negra" uma espécie de bico emporcalhado que já havia posado para a primeira página dos jornais no naufrágio do petroleiro Exxon Valdez, no Alasca, em 1989 - antes, portanto, do desembarque das tropas americanas no Kuwait.

Resta saber se, com isso, a imprensa está economizando dinheiro das diárias dos fotógrafos - ô, raça! - ou tempo na cobertura do fim do mundo: lambança de óleo, cá pra nós, é tudo igual.

Façam suas apostas

O esperado encontro de Raoni e

Sarkozy em Paris pode virar uma

espécie de tira-teima: pela primeira vez lado a lado, daria pra ver direitinho se o nariz do presidente francês é maior que o botoque do lábio inferior do cacique brasileiro.

Operação Wei Jin

"Qiu Shengjiong, Han Peng, Dai Lin, Wan Houliang e

Li Weifeng; Zhao Xuri, Zhou Haibin, Chen Tao e Cui Peng; Gao Lin e Jiang Ning."

TUMA JÚNIOR, ESCALANDO AO TELEFONE A SELEÇÃO CHINESA QUE ENFRENTOU O BRASIL NAS OLIMPÍADAS DE PEQUIM, EM 2008

Bola cheia

Se, como diz o filósofo Muricy Ramalho, "a bola pune", ontem à noite ela não teria chance de cometer injustiças no Pacaembu. Ronaldo Fenômeno ou Imperador Adriano já faziam igualmente por merecer antes mesmo de começar o jogo. Pena que não deu para punir os dois! Ou Não!

Baixa importante

O papa Bento XVI já deu por falta dela na cobertura do Vaticano. A jornalista Ilze Scamparini está na Grécia, cobrindo as manifestações de rua em Atenas. Quando a Igreja mais precisou dela...

Extra, extra!

Enfim uma boa notícia na Grécia: devido à greve geral de ontem, os jornais não circulam hoje no país. Já pensou que delícia!

Fofo-bomba

Vocês viram a carinha meiga do americano-paquistanês acusado do ataque frustrado de destruição em massa à Times Square? É a desmoralização do terrorismo internacional, né não?

Procura-se

Cadê o Zé Dirceu? Será que foi pra Disney de novo, caramba?!