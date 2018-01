Avaria em trem da CPTM prejudica circulação na Linha 9

Uma avaria em uma das composições da Linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) por volta das 6h30 desta sexta-feira, 19, dificultou a circulação dos trens, prejudicando os usuários. O problema apareceu no sentido Osasco, na Linha 9-esmeralda. O trem travou nos trilhos e ficou parado entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro. Por essa razão, a circulação de trens foi realizada de forma alternada, por via única, entre as estações Santo Amaro e Berrini até as 7h10. Após esse horário, a circulação foi normalizada, segundo a CPTM. Durante esse período houve restrição de entrada nas estações para evitar acúmulo de pessoas na plataforma e garantir a segurança. A CPTM ainda vai apurar o que causou o problema na composição.