Avaria em poço deixa cidade do interior de SP sem água há 3 dias

SOROCABA - Pelo menos 70% da população de Borebi, cidade de 2,3 mil habitantes, na região de Bauru, interior de São Paulo, está sem água desde a segunda-feira, 10. O desabastecimento foi causado por uma avaria no principal poço artesiano que atende a cidade. Os 450 alunos da única escola de ensino fundamental da rede municipal foram dispensados das aulas.

A prefeitura informou que a bomba responsável pela captação de água do poço queimou. Ao fazer o reparo, os técnicos constataram que a caixa de bombeamento havia sido invadida pela lama. Já foram removidas quase cinco toneladas de barro do interior do sistema e os trabalhos prosseguem.

A prefeitura está usando quatro caminhões-tanque para abastecer as residências. Como o município só dispõe de um veículo, foi necessário pedir outros três emprestados às cidades vizinhas. A previsão é de que o abastecimento comece a normalizar a partir desta quinta-feira, 11.