Avança projeto de concessão do Masp por mais 40 anos Os vereadores paulistanos aprovaram ontem, em primeira votação, a concessão por mais 40 anos do prédio projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi na Avenida Paulista para o Museu de Arte de São Paulo (Masp). O Edifício Trianon é municipal e está emprestado ao museu, com base em permissões temporárias que são oficializadas em portarias.