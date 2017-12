Avaliação é boa foto, mas deve resultar em políticas públicas Nos últimos anos, vimos o surgimento de vários indicadores de qualidade da educação no País. E todos eles mostram que a nossa situação não é nada animadora. Sou a favor de avaliações e acredito que o Brasil tem feito bons diagnósticos da educação. O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) está entre eles e é uma boa fotografia do nosso ensino superior. O problema aparece quando não se utilizam os resultados para construir e implementar políticas públicas capazes de alterar a qualidade da educação no País.