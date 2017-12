Av. Salim Farah Maluf registra 2º acidente fatal no mesmo dia

Um motoqueiro morreu na manhã desta segunda-feira, 22, após colidir com um caminhão na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, perto da Rua Padre Adelino, zona leste de São Paulo. Esta foi a segunda morte registrada na via nesta segunda. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 10h30 e duas faixas da via ficaram bloqueadas.

Segundo a CET, o primeiro acidente, envolvendo um caminhão e um ônibus, aconteceu por volta das 5h15 e deixou um morto e ao menos sete feridos no sentido Vila Prudente, no cruzamento com a Avenida Celso Garcia. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Tatuapé, Sapopemba e João XXIII.

No início desta tarde, após o horário de pico e a desinterdição dos locais onde ocorreram os acidentes, o trânsito já era tranquilo, tanto no sentido Vila Prudente quanto em direção à marginal.

Atualizado às 14h12 para acréscimo de informações.