Av. Ricardo Jafet é bloqueada por risco de desmoronamento

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a faixa da esquerda da Avenida Ricardo Jafet, na zona sul da capital paulista, por volta das 10 horas desta quinta-feira, 11, após um desmoronamento de terra de um barranco ao lado da pista. O bloqueio está próximo à Rua Mario Vicente, na pista sentido Imigrantes. De acordo com a CET, não há congestionamento no local. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua O trânsito estava complicado nas marginais do Tietê e do Pinheiros por volta das 12h30. A pista expressa da Marginal do Pinheiros apresentava mais de 9 km de lentidão, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, para quem segue em direção a Interlagos. Na Marginal do Tietê, os motoristas encontravam vários trechos congestionados. O pior deles esta nas pistas expressa e local no sentido Castelo Branco, entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e Rua da Coroa, com mais de seis quilômetros de extensão. Às 12h44, a cidade registrava 87 km de lentidão.