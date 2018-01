Av. Liberdade segue parcialmente fechada Interditada no início da noite de quinta, por causa de um desabamento que deixou um morto, a Avenida Liberdade seguia parcialmente fechada ao trânsito na manhã de ontem. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no sentido bairro, apenas uma faixa estava aberta. A companhia recomenda que motoristas evitem a região. Não havia previsão para liberação total da via.