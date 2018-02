Av. Hebe Camargo é aberta incompleta A Prefeitura marcou para hoje a inauguração do primeiro trecho da Avenida Hebe Camargo, no Morumbi, zona sul da capital. Com 1.020 metros de extensão, a via vai ligar o bairro de Paraisópolis à Avenida Deputado João Sussumu Hirata, na Vila Andrade, ajudando a desafogar o trânsito da Avenida Giovanni Gronchi. Quando pronta, terá 4 km. / A.F.