Av. dos Bandeirantes pára por 5 km e trânsito é ruim na capital

O motorista enfrentava trânsito muito ruim na manhã desta quinta-feira, 4, pela Avenida dos Bandeirantes. Por volta das 9 horas, a avenida tinha mais de 5 km de trânsito parado em direção à Marginal do Pinheiros. No horário, a cidade registrava 90 km de congestionamento, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a maioria na zona sul da capital. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Em vermelho, as ruas e avenidas que o motorista deve evitar na manhã desta quinta Piores trechos congestionados - Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro, 5.150 metros; - Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Piqueri e Casa Verde, com 4.892 metros; - Radial Leste, sentido centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Rua Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira, com 4.700 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. Zona oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Penha, entre Avenida Vinte e Três de Maio e Rua Antonio. Zona norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Piqueri e Casa Verde; - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira. Zona leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, entre Ruas Vinte e Cinco de Março e da Cantareira.