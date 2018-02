Av. do Estado terá limite de 60 km/h Mais seis vias da cidade terão limites reduzidos para 60 km/h na segunda-feira. O objetivo é padronizar a velocidade e reduzir o número de acidentes. No total, serão 30,4 quilômetros, que compreendem as Avenidas Cruzeiro do Sul, do Estado, Dom Pedro I, Nazaré, Doutor Ricardo Jafet e Professor Abraão de Morais.