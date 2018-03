Autuação por velocidade cresceu 70,6%

O balanço de multas aplicadas em 2009 mostra que o número de autuações por excesso de velocidade cresceu 70,6% em relação a 2008. Foi registrado quase 1,5 milhão de infrações, número recorde.

Foram arrecadados R$ 473 milhões com multas de trânsito aplicadas na cidade nesse período, valor superior ao orçamento de 5,5 mil cidades brasileiras. Em 2008, o município havia embolsado R$ 386 milhões, o que significa um crescimento de 22% em 2009.

Também cresceu no ano passado o número de radares instalados na cidade. Em 2009, a Prefeitura colocou nas ruas da capital mais 105 novos equipamentos, entre os que flagram motoristas na faixa de pedestre e os que pegam infratores do rodízio. No total, a cidade tem hoje 452 radares.