Autoridades encontram estudantes perdidos na Serra de Paranapiacaba

Um grupo de 43 estudantes foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, 28, depois de se perder em uma trilha na serra de Paranapiacaba, próximo ao litoral sul de São Paulo. No entanto, o grupo só deve ser resgatado ao longo desta manhã. Os jovens foram localizados próximo a uma cachoeira, às 3h30, mas a dificuldade de acesso e a falta de iluminação no local impossibilitaram o socorro imediato.

Acompanhado por um guia, o grupo deveria seguir até a Cachoeira da Fumaça, mas acabou se perdendo ao anoitecer. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h20. Além deles, equipes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) iniciaram as buscas no início da noite, a partir da Rodovia Deputado Antônio Adib Chammas, na altura do quilômetro 45, em Santo André, região do ABC.

Os Bombeiros ainda não sabem informar como o grupo será retirado da cachoeira, mas trabalham com a hipótese de resgate por rapel ou por meio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Uma base provisório dos Bombeiros também foi montada na região, no início desta manhã.