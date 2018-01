Autores e editores alimentaram suas obras com acervo

Em A Guerra dos Gibis, Gonçalo Junior recupera a história de como alguns dos maiores empresários de comunicação do Brasil - Roberto Marinho (Globo), Adolfo Aizen (Ebal), Alfredo Machado (Record), Victor Civita (Abril) e Assis Chateaubriand - construíram suas reputações (e o mercado editorial do País) com HQs no nascente século 20. Em uma época em que o País tinha cerca de 50 milhões de habitantes, as publicações de Aizen, Marinho e Chateaubriand vendiam mais de 100 mil exemplares por edição.

Também pesquisaram no sobrado de Tom Zé autores como Primaggio Mantovi, que publicou Almanaque Rocky Lane, e Ezequiel Ferreira Azevedo, que escreveu Ebal: Fábrica de Quadrinhos, entre muitos outros. "Tom Zé está entre os maiores e mais criteriosos colecionadores de revistas de histórias em quadrinhos", diz o editor Wagner Augusto, do Clube dos Quadrinhos.