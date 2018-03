Autor de blog político é baleado em Copacabana

O advogado Ricardo Gama foi baleado ontem de manhã em Copacabana, zona sul do Rio, com dois tiros na cabeça e um no ombro. Os criminosos fugiram. Autor de um blog político e filiado ao PR, Gama faz oposição ao governador Sérgio Cabral (PMDB). O blogueiro ganhou destaque em agosto de 2010, ao divulgar um vídeo em que o estudante Leandro dos Santos escuta do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tênis é "esporte da burguesia". Gama foi operado no Hospital Copa D"Or e não corre risco de morte.