Automação é necessária, mas precisa de testes A Linha 4-Amarela é baseada em sistemas totalmente automatizados, como a linha 14 do metrô de Paris e a Jubilee Line de Londres. É um tipo de operação que exige mais cautela. "Quanto mais de ponta for a tecnologia de automação, mais testes são necessários", diz o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô, José Geraldo Baião. Mas ressalta que a automação traz uma série de ganhos operacionais, como a agilidade dos trens.