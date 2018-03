Australiano é roubado e ferido em Copacabana Um australiano ficou ferido, depois de ser assaltado no fim da madrugada deste sábado na Praia de Copacabana, próximo do Posto 3. O turista teve o celular e a carteira roubados e foi empurrado pelos criminosos. Na queda, sofreu ferimentos na cabeça. Uma pessoa que viu o assalto indicou a policiais militares dois suspeitos do crime. Dois homens foram presos e levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - outro suspeito fugiu.